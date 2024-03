Un temps nuageux, avant de larges éclaircies jeudi

Mercredi soir et cette nuit, il fera sec et les éclaircies s'élargiront depuis l'ouest. Les minima varieront entre 4°C et 6°C en Ardenne et seront de 6°C à 9°C ailleurs. Le vent modéré de sud-ouest reviendra au sud, devenant faible dans l'extrême sud-est et sur une grande partie de l'Ardenne.

Jeudi, il fera sec avec du soleil et des nuages de haute et de moyenne altitude.