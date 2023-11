Un temps plutôt sec mais des chutes de neige possibles en fin de journée au sud du sillon

Après le risque de conditions glissantes le matin, le temps sera plutôt sec jeudi, avec des éclaircies surtout sur le nord du pays. La fin de journée sera toutefois marquée par un risque de nouvelles précipitations hivernales sur l'est et le sud-est du pays, prévoit l'IRM. Les maxima seront compris entre 0 et 4°C sous un vent faible à modéré d'est revenant au nord-est.