Un temps sec et des éclaircies attendus pour l'après-midi

La journée de ce mercredi débutera sous les nuages et de faibles pluies en de nombreux endroits mais cette zone de précipitations affaiblies quittera en matinée notre pays pour les Pays-Bas et l'après-midi, le temps deviendra sec et assez ensoleillé, prévoit l'IRM dans son dernier bulletin.

Les maxima seront compris entre 5 et 8°C dans le sud et proches de 9 ou 10°C dans le centre et à la mer. Le vent modéré de sud virera au sud-sud-ouest et deviendra assez fort, à parfois fort au littoral. Des rafales de 50 km/h pourront se produire, essentiellement à la côte et sur les hauteurs de l'Ardenne.

Mercredi soir et au cours de la nuit prochaine, une faible perturbation traversera le pays d'ouest en est avec un peu de pluie ou quelques averses. A l'arrière, le ciel se dégagera. A l'aube, le zone de précipitations quittera progressivement le pays par le sud-est. Les minima varieront de 4 à 9°C, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 60 km/h.