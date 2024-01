Un temps sec et ensoleillé avant la neige mercredi

Les maxima seront compris entre -2 et -4°C en Hautes-Fagnes, entre 0 et +2°C dans le centre, et se situeront autour de +3°C au littoral, sous un vent faible à modéré de sud-ouest revenant plus tard au secteur sud à sud-ouest.

La nuit prochaine, la couverture nuageuse deviendra de plus en plus dense et donnera déjà lieu à de faibles chutes de neige sur le sud du pays en toute fin de nuit. Les minima seront compris entre -9°C en Hautes-Fagnes et -1°C à la côte. Le vent sera faible à modéré et reviendra au secteur est à sud-est.