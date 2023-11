Un temps toujours pluvieux et venteux

Le ciel sera partiellement à souvent très nuageux ce vendredi matin, avec quelques averses, surtout en Ardenne et au littoral, annonce l'IRM dans son dernier bulletin. Dès la mi-journée, une zone de précipitations traversera le pays d'ouest en est avec parfois des pluies modérées.

A ce stade, selon l'IRM, les modèles envisagent des cumuls de précipitations plus importants dans l'ouest et le sud-est du pays.

Les maxima se situeront entre 4 et 6°C en Ardenne et entre 7 et localement 11°C ailleurs.