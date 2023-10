Un train de marchandises avec un frein bloqué perturbe la circulation à Beernem

Un train de marchandises dont un frein est bloqué s'est arrêté à Beernem (Flandre occidentale) et provoque des perturbations sur la ligne ferroviaire entre Ostende et Bruxelles, signale le gestionnaire de réseau Infrabel mercredi soir. Des retards, voire des annulations sont possibles. Le trafic va être dévié via Lichtervelde.