Un tribunal impose au gouvernement fédéral de modifier les routes aériennes de Zaventem

Le gouvernement fédéral doit, endéans les six mois, modifier les routes aériennes de et vers l'aéroport de Zaventem, a décidé le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. C'est le gouvernement flamand qui s'était opposé aux nouvelles routes introduites en octobre. Ces dernières avaient, selon une étude de l'administration flamande de l'Environnement, causé des "nuisances sonores plus fortes, de jour comme de nuit, au nord et au nord-ouest de la périphérie bruxelloise", donc en Flandre au profit de la Région bruxelloise.