Un vent à décorner les bœufs jusqu'à dimanche

Après quelques averses locales dans l'après-midi, un temps plus sec devrait revenir en cours de soirée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Des rafales de 60 à 70km/h sont attendues, voire 80km/h dans l'ouest du pays, sous des maxima de 21 à 27 degrés.

Durant la nuit de samedi à dimanche, il fera peu nuageux et sec. Les minima seront proches de 15 degrés dans le centre.

Dimanche en matinée, on retrouvera davantage de nuages sur l'extrême ouest avec le risque d'une faible averse. Au fil des heures, la tendance s'inversera avec une amélioration en approchant du littoral et un ciel qui s'ennuagera sur les autres régions avec un risque d'averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima s'échelonneront entre 19 et 24 degrés, sous un vent encore soutenu, avec des pointes de 70 km/h à la mer.