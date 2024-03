Un vice-président du CD&V ciblé pour conflit d'intérêts dans un dossier immobilier

Le député flamand et vice-président du CD&V Robrecht Bothuyne était mercredi la cible de critiques pour conflit d'intérêts, après un reportage de la VRT faisant apparaître qu'il aurait défendu ses intérêts privés en usant de son statut de parlementaire, dans une procédure de permis de bâtir.

Robrecht Bothuyn reproche aux journalistes des "insinuations trompeuses" et un "compte-rendu tendancieux". Les parcelles concernées ne se trouveraient pas en zone d'aléas d'inondation. Il n'aurait abordé avec le fonctionnaire que la procédure, comme tout citoyen peut le faire, dit-il. Mais il reconnaît qu'il n'aurait pas dû utiliser son adresse e-mail de parlementaire dans un contact avec la commune d'Audenaerde.

La présidente du parlement flamand, Liesbeth Homans (N-VA), a annoncé qu'elle convoquerait au plus vite la commission de déontologie de l'institution. La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), lui avait demandé un peu plus tôt de rappeler le code de conduite à tous les députés. Depuis les bancs de l'opposition, Vooruit et Groen ont aussi protesté.