Un wagon part seul lors d'une opération de découplage à la gare de Malines

L'incident est survenu lors d'une opération de décrochage de deux wagons sur un train de la ligne Bruxelles-Luxembourg-Malines. L'un d'eux s'est alors détaché alors qu'une trentaine de passagers s'y trouvaient. Personne n'a été blessé et tous ont été évacués une fois le wagon arrêté. "Une enquête sur les circonstances de l'incident est en cours", a déclaré Bart Crols, porte-parole de la SNCB. "Pour des raisons de sécurité, tout le trafic ferroviaire entre Malines et Louvain a été interrompu. Pour se rendre de Malines à Louvain et vice-versa, les voyageurs doivent provisoirement emprunter le train IC à destination et en provenance de l'aéroport."

Les services de sécurité ont effectué les vérifications d'usages mais aucun dégât à l'infrastructure n'a été constaté. Les voies ont donc été libérées peu avant 13h00 et le trafic ferroviaire a pu reprendre. Des retards résiduels restent possibles.