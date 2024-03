Une 17e Pride d'Anvers aux multiples voix

Selon l'organisation, le thème de cette édition est "modulable" et reviendra donc sous différentes formes: "De nombreuses voix. Une protestation" pour le volet Droits de l'homme, "De nombreuses voix. Une célébration" pour les festivités et "De nombreuses voix. Une parade" pour la parade du samedi.

La Pride d'Anvers souhaite appeler à plus de connexion, tant au sein de sa propre communauté qu'à l'extérieur. "Au sein de notre communauté et parmi nos 'alliés', il y a de nombreuses voix différentes, chacune mettant son propre accent dans la lutte", souligne le président Geert Van Praet. "L'Antwerp Pride est là pour rassembler toutes ces voix une fois par an de manière festive, positive mais significative. Car ce n'est que par la connexion que nous pouvons créer un monde dans lequel chacun peut être ce qu'il est et dans lequel personne n'est laissé de côté."