Une amende d'1,3 million d'euros infligée à Lycamobile

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a imposé une amende d'1,3 million d'euros à Lycamobile, annonce le régulateur vendredi dans un communiqué. Il reproche à l'opérateur télécom de ne pas avoir raccordé les données de ses abonnés à la base de données centrale utilisée par les services d'urgence. Lycamobile a introduit un recours contre cette décision, précise l'IBPT.

La base de données de numéros centrale permet aux services d'urgence de retrouver facilement l'adresse et autres données personnelles nécessaires d'une personne en détresse les sollicitant. "La base de données de numéros centrale joue ainsi un rôle crucial dans l'organisation d'une assistance rapide et adéquate par les services d'urgence sur place."

Or, selon l'IBPT, Lycamobile a failli à son obligation pendant plus d'un an. Le régulateur a dès lors infligé, dans une décision datant du 4 juillet, une amende de 1.385.000 euros à l'opérateur. Celui-ci a introduit un recours auprès de la Cour des marchés, précise l'IBPT.