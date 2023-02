Une bannière au Parlement fédéral en soutien à Olivier Vandecasteele

Les présidentes de la Chambre et du Sénat assisteront mardi en milieu de journée (12h30) à l'installation d'une banderole en soutien à Olivier Vandecasteele sur les grilles du Parlement fédéral. Un signe de soutien à sa famille, de la part des deux assemblées, et une façon de rappeler qu'elles réclament la libération immédiate du Belge détenu en Iran depuis près d'un an.

Les deux assemblées, présidées par Eliane Tillieux (PS) et Stéphanie D'Hose (Open Vld), ont récemment adopté à l'unanimité une résolution dénonçant "l'arrestation, la détention et la condamnation arbitraires" d'Olivier Vandecasteele et exigeant sa libération immédiate et son retour en Belgique. Le texte demandait aussi au gouvernement de mettre en œuvre "tous les moyens diplomatiques" pour plaider en ce sens auprès des autorités iraniennes.

Interpellé le 24 février 2022, l'ex-travailleur humanitaire a été condamné par la justice iranienne à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage, selon la presse iranienne. La Belgique considère qu'il est détenu arbitrairement, n'ayant pas eu droit à un procès équitable. Le gouvernement comptait sur un nouveau "traité de transfèrement" de personnes condamnées conclu avec Téhéran, mais la loi belge validant ce traité est actuellement suspendue par la Cour constitutionnelle.