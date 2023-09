Une campagne de l'ONE rappelle que les travailleuses ont droit aux pauses d'allaitement

L'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) rappelle jeudi l'importance de l'allaitement maternel, véritable "enjeu de santé publique", à travers une nouvelle campagne qui s'articule autour de la conciliation de l'allaitement et du travail. Intitulée "Permettre l'allaitement maternel: changer les choses pour les parents qui travaillent", l'initiative est présentée à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, qui se tiendra du 1er au 7 octobre prochains.