Une campagne pour valoriser les produits locaux dans les supermarchés

Samedi marquait le lancement de la campagne "Pour les fêtes, pensez LOCAL", initiée par l'Apaq-W et le Collège des Producteurs. Objectif: promouvoir et faciliter la commercialisation des produits locaux dans les magasins franchisés.

L'opération, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'interface Producteurs-Distributeurs du Plan de Relance de la Wallonie, passe notamment par l'installation d'une signalétique et de présentoirs dans une septantaine de magasins franchisés à travers la Région Wallonne. "On ne travaille pas seulement sur la promotion, mais aussi sur l'organisation de la logistique et de la facturation", explique Emmanuel Grosjean, coordinateur du Collège des Producteurs.

Le ministre wallon de l'Économie et de l'Agriculture Willy Borsus était au Carrefour Market de Marche-en-Famenne samedi matin pour le lancement de la campagne "Pour les fêtes, pensez LOCAL". Organisée conjointement par l'Apaq-W et les services opérationnels du Collège des Producteurs en association avec l'APLSIA (Association Professionnelle du Libre Service Indépendant en Alimentation), cette initiative vise à promouvoir les produits locaux dans les rayons des magasins franchisés de la grande distribution. "Mettre les produits locaux au cœur du choix des gens est le sens de l'action développée ici", souligne Willy Borsus.

"Un prestataire se charge d'assurer le réassortiment des produits locaux en rayons. On travaille aussi l'aspect numérique, avec mise à disposition de codes barres et système de référencement numérique des produits locaux. Nous avons également mis en place un système de mise en relations entre offres de transport, distributeurs et producteurs." Autant de mesures d'accompagnement personnalisées pour lever les freins administratifs et logistiques à la commercialisation des produits locaux dans les magasins franchisés, où ces mêmes produits représentent environ 3% du chiffre d'affaires, relève une enquête diffusée par APLSIA et menée auprès de 200 magasins franchisés.