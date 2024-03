Une centaine de parents inquiets se rassemblent à l'école primaire Hendrik Conscience

"Pour les enfants, c'est très dur de devoir changer d'école en milieu d'année et de devoir se séparer de ses amis", a déploré l'une des mamans à l'initiative du rassemblement.

Les parents sont, selon elle, "déconcertés et choqués" par la fermeture soudaine des classes de quatrième, cinquième et sixième année. "Beaucoup ne veulent pas quitter l'école car leurs enfants se sentent chez eux dans le quartier. De plus, la situation dans les écoles proches est aussi désastreuse et il n'y a pas beaucoup de places libres."