Une centaine de personnes évacuées des trains à l'arrêt à Lint

Une centaine de personnes ont été évacuées mercredi après-midi de deux trains à l'arrêt aux environs de Lint, ont indiqué la SNCB et l'opérateur du réseau ferroviaire Infrabel. Une caténaire endommagée a interrompu la circulation des trains entre Malines et Lierre.

Les deux trains, transportant chacun une cinquantaine de passagers, étaient à l'arrêt depuis plusieurs heures. L'évacuation a commencé vers 16h20. Les passagers bloqués ont été emmenés en bus à Malines vers 17h00. Infrabel indique que les travaux de réparation dureront au moins jusqu'à la fin du service ferroviaire du jour.

La SNCB indique que des annulations et des retards sont possibles entre Malines et Anvers et entre Malines et Lierre. Elle conseille aux voyageurs du secteur Lierre-Malines de passer par Anvers-Berchem.