Une chaire de l'UAnvers pour permettre aux enfants d'avoir plus vite les nouveaux vaccins

L'université d'Anvers va créer une chaire d'études cliniques pédiatriques en collaboration avec plusieurs hôpitaux anversois et de grandes entreprises pharmaceutiques. Cela devrait notamment permettre aux enfants d'accéder plus rapidement aux nouveaux vaccins.

La chaire a été baptisée Antwerp Pediatric Clinical Trial Network.

Ce réseau devrait principalement mener des études sur les nouveaux vaccins et médicaments destinés aux enfants. Selon les médecins, la recherche actuelle atteindrait ses limites. "Les études portant sur dix à vingt patients fonctionnent encore", explique le pédiatre Stijn Verhulst. "Mais les entreprises pharmaceutiques veulent mener des études plus vastes avec une centaine d'enfants et plus. Pour répondre à cette demande, nous sommes en train d'unir nos forces."