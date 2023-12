Une cinquantaine de médicaments pour les enfants atteints d'un cancer désormais remboursés

Concrètement, dans une convention qui vient d'être conclue et qui entre en vigueur en janvier, une annexe fait référence la majorité des médicaments non remboursés à ce jour et qui le seront à partir du 1er janvier (un peu plus de cinquante), précise le cabinet du ministre de la Santé.

La convention a en outre mis en place un comité de pilotage qui se réunira annuellement pour faire le suivi de son application, ce qui permettra aux oncologues et aux patients d'éventuellement compléter cette liste de médicaments.