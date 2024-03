Une cinquantaine de syndicalistes manifestent devant la Médiacité, à Liège

Une cinquantaine de membres de la CSC se sont rendus vendredi matin devant la Médiacité, à Liège, pour mettre en lumière le combat mené depuis plus d'un an par les vendeuses du centre commercial. Elles réclament que les magasins ferment à 20h00 le vendredi au lieu de 21h00.

A la Médiacité, le personnel des magasins est surtout composé de femmes, "souvent jeunes, qui peinent à concilier leur emploi avec leur vie privée", souligne Julien Dejen, permanent CSC Commerce pour la province de Liège. Ces travailleuses doivent souvent composer avec un temps partiel et des horaires variables. "On leur demande parfois de travailler jusque 21h00 le vendredi soir et puis de revenir le lendemain matin à 9h00", dénonce-t-il.

"C'est un réel problème à la Médiacité alors que beaucoup de mamans travaillent dans les magasins. Quand on ferme à 21h00, on doit encore souvent faire le comptage des caisses, le nettoyage... Beaucoup ne sont pas chez elles avant 23h00", témoigne Hammani Firdaouss, déléguée CSC chez Primark à Liège.