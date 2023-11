Une communauté de gens du voyage priée de quitter le zoning des Bas Prés à Mons

Une dizaine de caravanes sur un total de 80 restaient encore sur le site vendredi en milieu d'après-midi. "Nous voulons rester fermes sur la problématique, nous ne voulons plus d'occupation sauvage de ce type", a insisté la porte-parole montoise. Celle-ci a souligné que l'accueil des gens du voyage reste possible mais "pour une durée limitée et dans le respect des règles et autorisations".