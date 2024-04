Une conférence européenne réunissant des élus d'extrême-droite à Bruxelles suscite l'émoi

La Ligue des droits humains (LDH), le Réseau Ades et la Coordination antifasciste de Belgique appellent mardi l'agence Edificio à annuler une conférence de nationalistes conservateurs européens à Bruxelles. La conférence, à laquelle une quarantaine de personnalités de la droite conservatrice, religieuse et de l'extrême-droite européenne sont conviées, doit se dérouler les 16 et 17 avril au Concert Noble.