Une correspondance dans les six minutes dans les gares moyennes, promet Gilkinet

Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, a lancé une étude en vue de faire des gares du pays des "nœuds de correspondance", révèle-t-il samedi dans les colonnes de Sudinfo. L'objectif est de permettre aux usagers descendant d'un train dans une gare de moyenne importance d'obtenir un train local ou un bus dans les six minutes, grâce à l'élaboration d'un "horaire intégré"

Cette "véritable révolution", comme la qualifie le ministre, "nécessite un dialogue avec tous les acteurs", à savoir les Régions et leurs sociétés de transports.

"Cela va prendre un peu de temps", reconnaît M. Gilkinet, qui cite en exemple les gares de Namur et Mons. "Là, je lance le processus, sous la forme d'une étude qui doit montrer à quelles conditions on peut réussir: confirmer que c'est économiquement faisable, que ça peut s'appliquer au réseau belge sans investissement démesuré et que c'est techniquement faisable sans impact sur le service actuel."