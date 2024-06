Une course d'escaliers au stade d'Anderlecht pour soutenir la recherche contre Parkinson

L'asbl Stop Parkinson a organisé dimanche une course d'escaliers dans le stade de football du RSC Anderlecht afin de sensibiliser la population à la maladie de Parkinson et récolter des fonds pour la recherche. Kevin Eulaerts et Rik Goris, détenteurs du record du monde de montée d'escaliers, étaient présents pour encourager les autres participants. Quelque 110 grimpeurs étaient présents, ainsi qu'une soixantaine de supporters.