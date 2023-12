Une décision irresponsable qui met en péril le futur des journaux

Pour François le Hodey, administrateur-délégué d'IPM Group (L'Avenir, La Libre, la DH...) et président de lapresse.be, l'alliance des éditeurs de presse quotidienne francophone, la décision du gouvernement fédéral de mettre fin à la concession de distribution de la presse est "irresponsable" et "met en péril le futur des journaux".

Le gouvernement fédéral a décidé mardi de mettre un terme au mécanisme de concession pour assurer la distribution de la presse écrite. Bpost conservera cette mission durant le premier semestre de 2024, pour un montant de 75 millions. Ensuite, c'est la concurrence qui jouera pour assurer ce service. Un système de soutien fiscal plus restreint, reposant sur un crédit d'impôts, sera mis en place, ciblé sur les zones peu peuplées et le secteur associatif jusqu'en 2026.

Selon lui, le gouvernement ne "mesure pas les conséquences de cette décision sur la presse, le pluralisme ou encore la liberté d'expression", déclare-t-il dans les titres de son propre groupe de presse. "Sur les trente dernières années, jamais une décision aussi grave, aussi mal préparée et aussi mal pensée n'a été prise."

Dans sa réaction, M. Le Hodey cible singulièrement le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS), même s'il s'agit "d'une décision dont la responsabilité est partagée par chacun des partis politiques de cette coalition". "Nous rentrons donc en mode combat. La première chose, c'est que nous allons d'abord analyser exactement ce qu'ils ont décidé. Et nous allons demander pour qu'enfin le ministre Dermagne accepte de rencontrer les éditeurs et qu'il nous explique, les yeux dans les yeux, ce qu'il a proposé au gouvernement. Qu'il nous explique s'il a compris les conséquences en matière d'emploi d'une telle décision par rapport aux plus de 1.000 personnes qui travaillent dans le secteur de la presse quotidienne au sud du pays."