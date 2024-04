Une délégation de vétérans belges mise à l'honneur par la ministre Ludivine Dedonder

Une délégation d'environ 150 nouveaux vétérans belges a été mise à l'honneur dimanche par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et le chef de la Défense Michel Hofman, à l'occasion de la première Journée des vétérans. Organisée dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, l'évènement est une façon supplémentaire d'honorer les militaires belges après la journée nationale des vétérans, organisée chaque année le 7 avril.

Parmi les militaires figuraient des détachements des composantes terre, air et mer. "Il s'agit d'une petite délégation de militaires qui viennent tout juste de rentrer après leur déploiement à l'étranger", a expliqué le chef de la Défense Michel Hofman.

La journée s'est tenue au pied des arcades du Cinquantenaire, où environ 150 nouveaux vétérans ont été mis à l'honneur pour les services rendus. Ils ont reçu une monnaie de vétéran, en présence de leur famille et leurs amis.

Les troupes, sous le commandement du major Vincent Dumont, regroupent plusieurs détachements qui étaient stationnés à l'étranger. Il s'agit de la musique royale de la force aérienne et des détachements FLF Roumanie, FLF Lituanie, Baltic Air Policing et Standing NATO Mine Countermeasures Group-1.

"Nous ne pouvons pas oublier nos vétérans", a souligné Mme Dedonder. "Il est important de se retrouver dans la dynamique d'une Défense qui est sur un élan positif de reconstruction, de consolidation."

La journée des vétérans a débuté par une cérémonie en présence des familles et des amis, le personnel de l'armée et la ministre de la Défense. Le parc du Cinquantenaire reste placé sous le signe de la Défense jusqu'à 17h00 et les intéressés peuvent profiter de la musique jouée par des militaires, des activités organisées par l'armée ou se renseigner dans les différents stands d'information.