Une démission aux Archives du royaume en réaction à la désignation d'un nouveau directeur

"Comme scientifique, je ne puis souscrire à cette désignation qui met gravement en péril l'avenir des Archives générales du Royaume", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'historien, chargé de cours émérite à l'Université de Liège, ne remet pas en cause la personnalité de M. Jacques-Jourion mais son profil de gestionnaire et non d'historien ou d'archiviste. Celui-ci est titulaire d'un master en Business Administration de l'école de commerce Solvay mais a néanmoins été responsable de la gestion de l'information et des archives à la RTBF.