Une "dernière" proposition de Matthias Diependaele à Vooruit et au CD&V

Après quelques contacts discrets au cours du week-end et une journée de consultations internes à la N-VA, M. Diependaele a décidé lundi de réinviter Vooruit et le CD&V pour de nouvelles discussions bilatérales. "Cette phase est la dernière étape avant la reprise des négociations en plénière", disait-on lundi. A la N-VA, on considère qu'il s'agit de l'offre ultime.

Selon les nationalistes flamands, la proposition contient "à boire et à manger" pour tout le monde. Vooruit et le CD&V peuvent compter sur de nouvelles politiques - à hauteur de 3 milliards d'euros selon les chiffres qui circulent - et sur des investissements supplémentaires en matière de bien-être. Dans le même temps, l'équilibre budgétaire en 2027 reste une ligne rouge pour la N-VA, alors que Vooruit et le CD&V souhaitent repousser l'échéance.

Que se passera-t-il si les socialistes et les chrétiens-démocrates rejettent cette dernière offre? La formation pourrait connaître une crise plus profonde, même s'il n'y a pas de véritables alternatives.