Une deuxième Maison bruxelloise ouvre ses portes, cette fois, à Barcelone

Une nouvelle Maison bruxelloise a été inaugurée jeudi au cœur de Barcelone par la secrétaire d'État aux Relations internationales et au Commerce extérieur Ans Persoons (Vooruit) et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

La première "Brussels House" a été inaugurée à Milan en février dernier. L'objectif de ce lieu est de promouvoir la Région bruxelloise en tant que destination économique et touristique et de faire connaître les entreprises et la joie de vivre bruxelloises dans les grandes villes stratégiques. Pleinement engagée dans le city marketing, Bruxelles souhaite développer une image internationale cohérente dans laquelle tous les acteurs publics et privés opérant à l'échelle internationale trouvent leur place.

Les Brussels Houses sont le résultat d'une collaboration entre visit.brussels et hub.brussels, avec le soutien de brussels.international et de commissioner.brussels.