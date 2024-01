Une échevine MR rejoint les Engagés dans le Hainaut

"En tant que libérale-sociale, je ne me reconnaissais plus au sein du MR où les postures prises n'étaient plus en adéquation avec mes valeurs de respect, d'altruisme, de générosité et de confiance. Le manque d'écoute et le conservatisme de certains m'ont convaincue qu'il était temps pour moi de quitter le MR et de donner une autre direction à mon engagement et mes actions politiques", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

L'échevine de Celles dit avoir été "séduite par le discours nuancé des Engagés". "Face aux populismes et simplismes en tout genre, j'ai entendu leur appel fédérateur de rassembler des femmes et à des hommes dont les sensibilités sont proches pour défendre une société plus viable, plus durable, plus juste, plus humaine et plus créative", a-t-elle ajouté.

Quelques dossiers retiendront plus particulièrement son attention, dont les enjeux environnementaux qui ont un impact sur la santé. L'échevine cite en particulier la "Boucle du Hainaut", vaste projet de nouvelle liaison électrique aérienne dont les câbles passeront par la commune de Celles.