Une enveloppe de 4,2 millions d'euros pour les guichets énergie wallons

Dans le cadre de la subvention annuelle des guichets énergie, le gouvernement wallon a approuvé, vendredi, une enveloppe de 4,2 millions d'euros, dont 940.000 euros seront destinés aux 7 guichets les plus sollicités par des ménages à bas revenus requérant un accompagnement plus poussé (Huy, Liège, Marche, Mons, Namur, Philippeville et Verviers). Ces derniers pourront ainsi chacun engager une ressource supplémentaire à temps plein durant 2 ans.