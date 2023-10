Une équipe médicale de B-FAST se rend en Arménie après l'explosion d'un dépôt de carburant

Composée de volontaires du SPF Santé publique et de la Défense, cette équipe aura des contacts avec plusieurs hôpitaux de la capitale arménienne afin d'échanger son savoir-faire et ses bonnes pratiques. Elle sera chargée de préparer l'évacuation médicale vers la Belgique de patients grièvement brûlés. Une fois sur le sol belge, ceux-ci seront pris en charge au Centre des grands brûlés de l'Hôpital Militaire Reine Astrid de Neder-Over-Heembeek.

Le 26 septembre dernier, une violente explosion s'était produite dans un dépôt de carburant du Haut-Karabagh, faisant 170 morts et 349 blessés. À la suite de cet accident, l'Arménie a adressé une demande d'assistance auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et via le Mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Elle a également sollicité directement l'aide de la Belgique qui a répondu positivement à cette demande.