Une ex-députée wallonne MR, Lyseline Louvigny, devient présidente des Femmes engagées

La nouvelle présidente des Femmes engagées - le mouvement "refondé" en 2022 et qui a succédé au parti qu'était le cdH (Centre démocrate humaniste) - avait été députée wallonne de 2017 à 2019 et échevine de Tubize de 2012 à 2017 sous l'étiquette du Mouvement réformateur. Elle avait rallié les rangs des Engagés en septembre dernier, tout comme l'épidémiologiste Yves Coppieters, lui aussi originaire du Brabant wallon.

Mme Louvigny avait, lors de son arrivée au sein de la formation centriste, être en rupture avec le MR, se disant parti et lassée des conflits internes au sein de la locale tubizienne du parti libéral.

"Depuis la présidence de Georges-Louis Bouchez, il y a beaucoup moins d'intérêt pour ces questions (genre, égalité homme-femme...), avait-elle affirmé, ajoutant qu'au MR, "les postures prises, le conservatisme et le manque de confiance et de respect finissent par étouffer l'engagement et l'esprit d'initiative".