Une femme et ses filles aspergées d'une substance corrosive à Londres, le suspect en fuite

La police recherche jeudi un homme qui a aspergé une femme et ses deux filles d'une "substance corrosive" en pleine rue mercredi soir à Londres, blessant également plusieurs passants et policiers.

Les agents ont été appelés vers 19H30 (locales et GMT) mercredi pour cet incident qui a eu lieu dans le quartier de Clapham.

Un homme aurait ainsi "poussé un enfant sur le sol" et jeté une substance "alcaline" (de type soude ou eau de Javel) sur les victimes, une femme de 31 ans et ses deux filles de huit et trois ans, qui ont toutes les trois "été transportées à l'hôpital pour être soignées", a indiqué Scotland Yard dans un communiqué.