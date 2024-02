Une journée douce mais pluvieuse et venteuse

Ce jeudi, des pluies parfois abondantes s'étendront rapidement à l'ensemble du pays depuis le sud-ouest, avant de devenir plus intermittentes l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 8 et 13°C, prévoit l'IRM.

Le vent faible à modéré d'est ou de direction variable deviendra modéré à assez fort de sud-ouest à partir du sud avec des rafales de 50 à 65 km/h.

Ce jeudi soir et au cours de la nuit prochaine, des averses et périodes de pluie en provenance de la France continueront d'arroser tout notre pays. Le flanc sud de l'Ardenne ainsi que l'ouest et le nord-ouest du pays semblent plus touchés par des pluies encore abondantes. Le vent sera modéré à localement assez fort de sud-sud-ouest avec des pointes de 40 à 55 km/h. Les minima se situeront entre 7 et 10°C.