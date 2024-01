Une liaison aérienne entre Bruxelles et Shanghai devrait reprendre en juin

Une liaison aérienne directe entre Bruxelles et Shanghai devrait reprendre au mois de juin, a indiqué mercredi la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, au deuxième jour de sa mission en Chine.

"On nous annonce que cette liaison sera rétablie pour le mois de juin. Des deux côtés, il y a une volonté de renforcer les relations économiques", a souligné Mme Lahbib.

Inaugurée en octobre 2017, cette liaison assurée par la compagnie Hainan Airways à concurrence de trois vols hebdomadaires s'est arrêtée à l'automne 2019. Sa reprise était attendue au mois de mars suivant, mais la crise sanitaire a provoqué le report de cette échéance. La ministre a évoqué le sujet dans la matinée avec le maire de Shanghai, Gong Zheng, et dans l'après-midi avec son homologue de la ville voisine de Shuzhou, Wu Quingwen.

La reprise d'une liaison régulière entre la capitale belge et européenne et la mégapole chinoise, place forte financière et économique de l'Empire du Milieu, favoriserait à la fois la relance du tourisme venant de Chine mais aussi des relations d'affaires à l'heure où la Chine mène une "offensive de charme", selon plusieurs observateurs, afin d'attirer à nouveau les investisseurs étrangers. Une grande partie des entreprises belges actives dans le pays sont installées dans cette région.

En mars de l'an dernier, Hainan Airways avait repris ses vols entre Pékin et Bruxelles dans le sillage de la levée des strictes mesures chinoises de lutte contre la propagation du Covid-19.