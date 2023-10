Une marche pour un cadre plus respectueux des riverains organisée le 12/11 à Zaventem

Une marche sera organisée le dimanche 12 novembre à 14h, de la gare de Zaventem village à Brussels Airport, afin de rendre visible la lutte d'associations, notamment de riverains et environnementales, dans le cadre du permis d'environnement de l'aéroport national. L'actuel arrive à terme en juillet 2024 et les riverains espèrent qu'à sa suite, le cadre des opérations de l'aéroport sera plus en accord avec leurs aspirations.

Selon une étude d'incidence réalisée à leur demande, le bruit des avions à Brussels Airport "perturbe gravement" le sommeil de 109.000 riverains et expose environ 50.000 personnes à un risque accru de maladies cardiovasculaires. "Le coût médico-économique des nuisances sonores s'élève à plus de 1 milliard d'euros", affirment-ils. Tout cela sans parler des émissions d'oxydes d'azote et de gaz à effet de serre relatives aux vols.

"Les riverains demandent aux ministres Zuhal Demir et Georges Gilkinet de placer la protection de la santé publique et de l'environnement au-dessus des profits des actionnaires privés de l'aéroport", indiquent-ils dans un communiqué.

Les riverains souhaitent donc "pousser le gouvernement à imposer des objectifs contraignants en matière de bruit et de gaz à effet de serre à l'exploitant de l'aéroport et aux compagnies aériennes". Selon eux, seule l'interdiction des vols de nuit et un plafonnement du nombre de mouvements aériens pourraient rétablir leur quiétude.

"Il est extrêmement important que nous fassions entendre notre voix avec une importante coalition de riverains et d'associations environnementales de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie. Cela envoie un signal très fort aux responsables politiques, tant flamands que fédéraux, leur indiquant qu'ils ne peuvent plus ignorer nos demandes", estime Bertrand Waucquez de l'Union belge contre les nuisances aériennes.