Une météo partagée entre éclaircies, averses et grisaille

La nébulosité deviendra ensuite plus variable avec la formation de nouvelles averses orageuses sur le relief ardennais, dès le début d'après-midi, et qui pourront ensuite s'étendre aux régions avoisinantes. Le risque d'orage sera par contre plus isolé en basse et en moyenne Belgique avec un temps assez ensoleillé sur l'ouest du pays.

Les maxima varieront entre 15 ou 16°C en bord de mer et en haute Ardenne, et 21°C dans le centre du pays. Quant au vent, il sera faible, modéré sur l'ouest, de secteur nord.