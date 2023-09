Une nouvelle campagne face à la consommation en hausse de psychotropes

Un Belge sur quatre, soit près de trois millions de patients, a consommé au moins un psychotrope (benzodiazépine, somnifère, antidépresseur, antipsychotique, psychostimulant...) en 2022, indique lundi le SPF Santé publique. Face à cette consommation en hausse de psychotropes, jugée "alarmante" par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, une nouvelle campagne de sensibilisation à destination des professionnels de la santé a été lancée lundi, afin d'évoluer vers un usage plus adéquat de ces traitements.

Dans ce cadre, le SPF Santé publique lance une campagne de sensibilisation à destination des professionnels de la santé. L'objectif est de mener d'abord le patient vers des traitements non-médicamenteux, de rappeler la nécessité d'évaluer un traitement adéquat en cas de recours aux psychotropes et d'élaborer un plan de traitement partagé entre les différents professionnels de la santé.

En cinq ans, le nombre de psychotropes délivrés en Belgique a grimpé de près de 70%. Si ces médicaments peuvent s'avérer nécessaires dans certains cas, leur utilisation sans prise en charge adéquate peut mener à des risques d'accoutumance et de dépendance, rappelle le ministre Frank Vandenbroucke.

La nouveauté de cette campagne concerne la collaboration entre les médecins généralistes, les pharmaciens et, pour la première fois, les psychologues cliniciens. L'objectif de cette coopération est de permettre une sensibilisation par tous les acteurs de la santé et une plus grande transparence sur la prise en charge des patients. Dans le cadre de cette campagne, un site web usagepsychotropes.be a été lancé avec des pages spécifiques dédiées à chaque acteur concerné pour mieux aider les patients à éviter de tomber dans l'usage de ces médicaments.

La directrice générale du DG soins de santé Sabine Stordeur ajoute que des mesures plus contraignantes pourraient être prises à l'avenir comme la réduction des volumes de médicaments disponibles ou encore l'achat de produits à l'unité.