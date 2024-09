Une nouvelle commission d'enquête pour se pencher sur l'opération Calice

Sous la précédente législature, les députés avaient approuvé à l'unanimité 137 recommandations formulées par une première commission d'enquête consacrée aux violences sexuelles commises au sein et hors de l'Église. Celle-ci avait été mise en place fin 2023 à la suite du séisme provoqué en Flandre par la diffusion sur la VRT de la série documentaire "Godvergeten". Le film donnait la parole à des victimes de faits souvent très anciens, abusées par des religieux dans le cadre paroissial, scolaire et/ou familial. Plusieurs d'entre elles manifestaient également leur déception et leur sentiment d'abandon, malgré l'opération Calice et la mise au jour du scandale.

Parmi les recommandations figurait la création d'une nouvelle commission d'enquête, sous la législature suivante, consacrée à l'opération Calice. Cette "opération" recouvre les différents actes judiciaires posés en 2010 et les années suivantes dans le cadre d'une instruction visant les violences sexuelles commises par des prêtres. De spectaculaires perquisitions avaient eu lieu à l'archevêché de Bruxelles-Malines.