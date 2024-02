Une nouvelle étape dans la collaboration militaire belgo-luxembourgeoise

Les ministres belge et luxembourgeoise de la Défense ont franchi mardi une nouvelle étape dans la coopération militaire entre les deux pays. Ainsi, le dernier avion de transport A400M de la flotte binationale a été réceptionné et un document technique "Ermesinde" a été signé pour le futur bataillon de reconnaissance belgo-luxembourgeois.

Avec Mme Backes, elle a également signé mardi l'accord-cadre pour la création du bataillon conjoint de reconnaissance. Ce bataillon sera basé à Arlon, Marche-en-Famenne et Diekirch, et comptera plus de 700 personnes. Le noyau du bataillon sera basé à Arlon d'ici à 2030.

"Ce sont deux grands exemples de défense européenne", a souligné Ludivine Dedonder. "Il est fondamental qu'il y ait une interopérabilité entre nos armées."

Le ministre PS a évoqué le contexte géopolitique instable, avec les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. "Nous avons besoin d'une défense européenne plus forte. Chaque État membre a besoin d'une défense plus robuste et plus résiliente", a-t-elle souligné.