Une nouvelle fresque bruxelloise contre le harcèlement de rue

Une nouvelle fresque "Wall of Truth" a été inaugurée mercredi après-midi à proximité de l'Eglise Notre-Dame de la Chapelle, dans les Marolles. L'oeuvre, qui s'inscrit dans le projet 'Girls Make the City' (ZIJkant et WeTopia), invite les jeunes femmes victimes de harcèlement de rue à y inscrire leurs expériences.

Avec 'Girls Make the City', les deux organisations ont confié à 25 jeunes femmes la mission de réfléchir à la manière dont le potentiel du quartier et des filles elles-mêmes pourrait rendre l'endroit plus vivant et plus agréable pour les femmes.

Les participantes viennent de six organisations différentes et vivent dans les Marolles ou y passent régulièrement du temps, par exemple à l'école.