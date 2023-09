Une nouvelle maison de détention ouvrira à Anvers après l'été 2024

Une maison de détention va ouvrir à Anvers après l'été 2024, annonce lundi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Ce type d'établissement, plus petit, est destiné à accueillir les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement.

Vincent Van Quickenborne a en effet ordonné que les courtes peines de prison soient à nouveau exécutées, alors que "jusqu'il y a peu, les peines inférieures à trois ans n'étaient pas purgées ou converties en surveillance électronique", souligne le communiqué du ministre.

Les peines comprises entre deux et trois ans d'emprisonnement sont exécutées depuis le 1er septembre 2022 et celles entre 6 mois et deux ans depuis le 1er septembre dernier.