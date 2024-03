Une opération Alerte sur le soutien aux victimes de violences sexuelles et intrafamiliales

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a annoncé vendredi, en ce 8 mars, Journée internationale des femmes, le lancement de l'opération Alerte. Cette campagne vise à attirer l'attention des prestataires de soins et du personnel de soutien des hôpitaux sur les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales.