Une pétition pour faire de Bruxelles une Région sans publicité dans l'espace public

Plus largement, la pétition souligne que la contribution de la publicité aux finances est minime par rapport à ses coûts sociaux. En outre, la pub nuit à l'environnement en consommant de l'énergie et en créant de la pollution lumineuse, mais aussi en promouvant, en grande majorité, des marchandises polluantes et la surconsommation.

La publicité a également des effets néfastes sur la santé physique et mentale entre autres chez les personnes les plus vulnérables, comme les enfants et adolescents. Elle menace la sécurité des usagers et encombre la ville.

Enfin, la publicité dans l'espace public repose sur l'impossibilité d'en faire abstraction et sur des messages diffusés qui "excluent notamment les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les modèles esthétiques, culturels ou de style de vie dominants qu'elle véhicule", lit-on dans le texte de la pétition.