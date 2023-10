Une pièce de 2 euros pour les 75 ans du suffrage universel féminin en Belgique

Une pièce commémorative de deux euros pour les 75 ans du suffrage universel féminin en Belgique a été dévoilée mercredi à la Chambre des Représentants, à Bruxelles, en présence de la présidente de l'assemblée, Eliane Tillieux, et du ministre fédéral des Finances, Vincent Van Peteghem.

Le 27 mars 1948, la proposition de loi qui accorde le suffrage universel pur et simple aux femmes est adoptée à la Chambre et le 26 juin 1949, se tiennent les premières élections législatives auxquelles elles peuvent participer.

"L'élargissement du droit de vote est un sujet crucial dans l'histoire de la Belgique et de l'Europe. Le droit de vote des femmes est un jalon important de l'histoire de l'égalité des genres", a souligné Eliane Tillieux. La présidente de la Chambre a rappelé que même si la Belgique était aujourd'hui bien placée sur cette thématique, notamment avec une femme à la tête de la Chambre et Stéphanie D'Hose à la tête du Sénat ainsi qu'une ancienne première ministre, Sophie Wilmès, de nombreux efforts devaient encore être menés pour parvenir à l'égalité entre hommes et femmes dans de nombreux domaines.