Une première à l'hôpital Sint-Jan pour traiter des patients cardiaques

La technique s'inscrit dans le cadre d'une étude clinique sur le traitement des formes de fibrillation auriculaire résistantes aux médicaments. Les patients atteints de cette maladie du cœur ont un rythme cardiaque irrégulier et le cœur ne réagit pas à une médication standard. L'hôpital a collaboré dans ce processus avec Biosense Webster, une filiale de l'entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson.

"Ce nouveau procédé de cathéter doit simplifier le traitement de la fibrillation auriculaire et d'autres troubles du rythme cardiaque, et le rendre plus sûr", explique l'institution. Les cardiologues Mattias Duytschaever et Sébastien Knecht ont pris part au projet.