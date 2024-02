Une prière récitée au Parlement: débat d'actualité et règles plus strictes en vue

Cette instance décisionnelle en matière de fonctionnement de l'assemblée législative bruxelloise rappellera par ailleurs à tous les députés les règles qui s'appliquent aux visites et aux événements organisés au Parlement et que l'organisation d'évènement doit impérativement obtenir une autorisation préalable de sa part.

Autre tour de vis: personne ne pourra occuper les places du président, vice-président, secrétaire du Parlement et de l'orateur pendant les visites, sauf autorisation préalable, e.a. lors des animations organisées par le Parlement Jeunesse.

Le règlement des visites sera renforcé. Les visites organisées à la demande d'un député et/ou d'associations seront soumises à l'autorisation préalable du Bureau. Une commission des visites composée du Président, du greffier, du greffier-adjoint, d'un membre de la majorité et d'un membre de l'opposition, sera constituée au sein du Bureau.

Une liste exhaustive des participants devra être transmise préalablement au Parlement et vérifiée lors de la visite.

Les députés et associations qui ne respectent pas les règles ne pourront plus organiser de visites pendant un délai déterminé par le Bureau, entre deux et cinq ans.