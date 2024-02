Une rencontre "constructive", selon la FWA

La réunion de la taskforce "alimentation" qui a rassemblé vendredi les syndicats agricoles, des représentants des cabinets ministériels et de plusieurs administrations fédérales a eu lieu de manière "très constructive", selon la présidente de la FWA Marianne Streel.

La réunion de vendredi, à Bruxelles, était centrée sur la simplification administrative en ce qui concerne les échanges avec le fédéral: Afsca, AFMPS, SPF Santé publique.

"Toutes les parties étaient bien conscientes que nos demandes ne sont pas illégitimes et qu'il y a des choses à faire", résume-t-elle. Le principal message sur lequel elles se sont accordées: les agriculteurs ne devraient plus devoir multiplier l'encodage d'une même donnée. Il y a eu un "engagement ferme" pour que l'on travaille à un système d'encodage unique du côté fédéral, indique Marianne Streel. Les agriculteurs attendent sous peu une ligne du temps de ce travail à réaliser. "On espère qu'il sera bien engagé déjà sous cette législature".