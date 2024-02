Une septantaine d'étudiants à Louvain-la-Neuve pour l'action "Break up with Israel"

Une septantaine d'étudiants ont participé à un rassemblement, mercredi sur la place de l'Université à Louvain-la-Neuve, à une action "Break up with Israel" menée également dans plusieurs autres villes universitaires belges. Les protestataires demandent aux établissements d'enseignement supérieurs belges de "cesser leur collaboration avec les institutions israéliennes qui contribuent au génocide des Palestiniens".

Du côté de l'UCLouvain, on fait observer qu'une position commune a été adoptée au sein du Conseil des recteurs et rectrices francophones (CREF) de la Fédération Wallonie-Bruxelles: les universités belges francophones ont exprimé leur soutien au gouvernement fédéral qui a appelé à la recherche d'une issue pacifique au conflit actuel.

À Louvain-la-Neuve, les participants demandaient à l'UCLouvain cette rupture des liens académiques avec des universités et institutions israéliennes qui soutiennent la politique d'Israël, regrettant que depuis le début des combats dans la bande de Gaza, l'UCLouvain ne se soit pas positionnée clairement et publiquement en faveur d'un cessez-le-feu. Les protestataires appellent également au boycott d'Israël.

L'UCLouvain dément financer des bourses pour des étudiants en Israël. La mobilité étudiante vers Israël est actuellement suspendue et il n'existe aucun accord d'échange avec des institutions israéliennes. L'Université considère qu'un boycott aveugle ne constitue pas une solution et s'il n'existe pas de liens institutionnels entre l'UCLouvain et des universités israéliennes, le maintien de relations entre les personnes est utile, notamment pour relayer des positions modérées.